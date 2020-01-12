سقوط عارضة أزياء روسية من نافذة شقة في وسط موسكو

ووجد أحد العاملين العارضة طريحة الأرض وكانت الأخيرة في وعيها، حيث طلبت من العامل أن يتصل بالطوارئ.
вМоскве из окна выпала модель и актриса Ксения Пунтус.— Телемастер Игорь (@Telemaster68) January 11, 2020
Сейчас Ксения находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. pic.twitter.com/27woZdGtwc
وتم نقل بونتوس إلى إحدى مستشفيات العاصمة وتم تشخيص حالتها بأنها مصابة بخلع في الفخذ، ووفقا للمصادر، فهي الآن في العناية المركزة وفي حالة خطيرة.
Модель Ксения Пунтус выпала из квартиры внука Никиты Михалкова- Андрея Бакова.— Актуальная Россия (@RussiaActually) January 12, 2020
Её нашли на тротуаре с серьезными травмами. Случайный рабочий вызвал скорую, девушку срочно госпитализировали. По предварительной информации, Пунтус выпала из квартиры на 3 этаже. pic.twitter.com/pQaCvPTRij
يذكر أنه في وقت الحادثة كان صديقها نائما ومخمورا بعد الحفلة فلم يسمع صديقته عندما وقعت من نافذة الشقة.
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