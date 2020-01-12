سقوط عارضة أزياء روسية من نافذة شقة في وسط موسكو

Модель Ксения Пунтус выпала из квартиры внука Никиты Михалкова- Андрея Бакова.



Её нашли на тротуаре с серьезными травмами. Случайный рабочий вызвал скорую, девушку срочно госпитализировали. По предварительной информации, Пунтус выпала из квартиры на 3 этаже. pic.twitter.com/pQaCvPTRij