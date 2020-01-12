ممثل أمريكي شهير يسخر من تغريدة ترامب بالفارسية

سخر الممثل الأمريكي، مارك هاميل، من تغريدة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التي وجهها إلى الشعب الإيراني، باللغة الفارسية، عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

وعلى طريقة ترامب، غرد "هاميل" بالفارسية، موجها حديثه إلى الإيرانيين، وكأنه الرئيس الأمريكي: "يرجى تجاهل حقيقة أنني حظرت سفر رعاياكم للولايات المتحدة، وهددت بقصف المواقع الثقافية الخاصة بكم".

لطفاً از این واقعیت غافل شوید که من یک ممنوعیت مسافرت برای شما ایجاد کردم و تهدید کرده ام که سایت های فرهنگی شما را بمباران می کنم https://t.co/zZ0mVgcz0l — Mark Hamill (@HamillHimself) January 12, 2020

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر باللغة الفارسية: "للشعب الإيراني الباسل الذي عانى لفترة طويلة، أؤيدكم منذ بداية رئاستي، وإدارتي ستواصل دعمكم".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "نتابع عن كثب احتجاجاتكم، إن شجاعتكم ملهِمة".

يشار إلى أن مارك هاميل من أبرز الممثلين في هوليوود، المناهضين لسياسات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى جانب روبرت دي نيرو.

ومارك هاميل هو أحد أبطال سلسلة أفلام الخيال العلمي الشهيرة "حرب النجوم"، بتجسيده لشخصية فارس الجيداي "لوك سكاي ووكر".

Mark Hamill says his favorite costume from the new #StarWars films was one he wore in TLJ. https://t.co/yVWr8v0yqV pic.twitter.com/tjrSqk3cbX — Comicbook.com (@ComicBook) January 12, 2020

وخرج مئات المتظاهرين، مساء السبت، إلى شوارع العاصمة الإيرانية طهران، رافعين شعارات ضد سلطات البلاد بعد اعترافها بإسقاط الطائرة الأوكرانية، التي أسفر تحطمها عن مقتل 176 شخصا، بصاروخ إيراني مضاد للجو نتيجة لـ "خطأ بشري".

وفرقت الشرطة الإيرانية المتظاهرين باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع، بعد أن أطلقوا شعارات معادية للحرس الثوري الإيراني وقيادة البلاد، بما في ذلك للمرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي.