خالد الصاوي يطالب بعدم الاتصال به بسبب أزمته الصحية

أعدت النظر فلقيتها عادي اني أقول مقدرش أتكلم فيتصل بي الأحباب، مش احنا برضه لما يبقى فيه حظر تجول او قنبلة بنروح نشوف ايه النظام ؟:) اموت في اهل بلدي:)