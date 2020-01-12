خالد الصاوي يطالب بعدم الاتصال به بسبب أزمته الصحية

كشف الممثل المصري، خالد الصاوي، لجمهوره ومتابعيه، عن تعرضه لأزمة صحية، تمنعه من الحديث.

وأوضح "الصاوي" عبر منشور على حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، أنه يعاني من مشاكل في أحباله الصوتية، تمنعه من الكلام.

وأشار إلى أنه استقبل الكثير من الاتصالات الهاتفية، للاطمئنان على صحته، على رغم إعلانه أنه يعاني مشكلة صحية في أحباله الصوتية.

وانتقد خالد الصاوي، بهذا الصدد، "تصرفات الشعب المصري تجاه أي مشكلة أو أزمة يتعرضون لها، وأنهم يفعلون عكس المفروض أن يحدث، كأن يقال مثلا هناك قنبلة في مكان ما، فبدلا من البعد عنه نفعل العكس بأن نذهب لمشاهدة ماذا يحدث؟".

وكتب الصاوي عبر حسابه على "إنستغرام": "آسف جدا، مغلق كام يوم حتى التداوي من مشكلة الأحبال والحساسية... مغلق كام يوم للتداوي... صوتي قصدي".. أنا صوتي مريض صعب أرد".

يشار إلى أنه يعرض لخالد الصاوي، في دور العرض السينمائية حاليا، فيلم "الفلوس"، الذي يشارك في بطولته تامر حسني وزينة، وهو من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج سعيد الماروق.

وكان خالد الصاوي شارك في تقديم فقرات حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ41، الذي أقيم في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، وذلك بتقديمه "مونولوج" كوميدي طويل.