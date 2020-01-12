"بهدلتونا عالآخر"... إليسا تعلق على منع لبنان من التصويت فى الأمم المتحدة

علقت الفنانة اللبنانية، إليسا، على خسارة لبنان حقه فى التصويت بالأمم المتحدة، بعد تخلف حكومته عن دفع المستحقات المالية الواجبة عليها لمدة عامين.

وغردت إليسا عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "كان بعد فى الأمم المتحدة ما تبهدلنا قدامن! نحنا بلد شارك بتأسيس الأمم المتحدة، وبوضع شرعتها، منوصل لمرحلة مش دافعين سنتين اشتراكات وما فينا نصوّت".

وتابعت: "كل ما نفكر إنو بهدلتونا عالآخر، بترجعو بتصدمونا! يا عيب الشوم عا هل الحكومة".

كان بعد في الأمم المتحدة ما تبهدلنا قدامن! نحنا بلد شارك بتأسيس الأمم المتحدة، وبوضع شرعتها، منوصل لمرحلة مش دافعين سنتين اشتراكات وما فينا نصوّت. كل ما نفكر إنو بهدلتونا عالآخر، بترجعو بتصدمونا! يا عيب الشوم عا هل الحكومة — Elissa (@elissakh) January 11, 2020

​وأعلنت الأمم المتحدة أن الدول التي لم تدفع مستحقاتها لمدة سنتين لا يحق لها المشاركة التصويت وفي القرارات الدولية، ومن بين الدول العاجزة عن دفع مستحقاتها لبنان.

وأصدرت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية بيانا، أمس السبت، تأسفت فيه لإعلان الأمم المتحدة أن لبنان من بين الدول التي لا يحق لها المشاركة في التصويت في الهيئة العامة لأنه لم يسدد الاشتراكات المتوجبة.

وأكدت الخارجية أنها من جهتها قامت بكل واجباتها وأنهت جميع المعاملات ضمن المهلة القانونية، وأجرت المراجعات أكثر من مرة مع المعنيين دون نتيجة.

ورأت وزارة الخارجية أنه بغض النظر عمن هي الجهة المسؤولة فإن لبنان هو المتضرر بمصالحه وبهيبة الدولة وسمعتها، وتأمل بأن تتم معالجة المسألة بأسرع وقت ممكن لأنه يمكن تصحيح الأمر.