أديل تصدم جمهورها بفقدانها الكثير من الوزن... صور

صدمت المطربة البريطانية، أديل، جمهورها ومتابعيها، من تداول صور حديثة لها تظهر فقدانها الكثير من الوزن، وذلك خلال قضائها عطلة على أحد شواطئ أنغيلا.

ورصد بعض المتواجدين على الشاطئ، أديل، البالغة من العمر 31 عاما، وهي في حالة من المرح والانطلاق، خلال إجازتها مع صديقها المطرب، هاري ستايلز، ومقدم البرامج، جيمس كوردن.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، خسرت أديل حوالي 19 كيلوغراما، الأمر الذي صدم الجميع.

Adele & Harry Styles were spotted together in Anguilla, Caribe yesterday. 🏝 pic.twitter.com/SbjKCI6W0J — Pop Crave (@PopCrave) January 4, 2020

وذكرت تقارير أن أديل تخلصت من وزنها الزائد، عن طريق التدرب مع المدرب الأمريكي دالتون وونغ، الذي يدرب أيضا صديقتها الممثلة الأمريكية، جنيفر لورانس.

كما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن أديل اتبعت عدة وسائل لتصل إلى هذه النتيجة، أهمها حمية "السيرت فوود"، التي ترتكز على تناول الأطعمة النباتية مثل اللفت والحنطة السوداء، والخضوع لتمارين "بيلاتس".

وخسرت أديل وزنها، بعد انفصالها عن زوجها سايمون كونيكي، في شهر نيسان/ أبريل 2019.

Adele looking gorgeous as usual recently with fans. pic.twitter.com/LTibEwUuYb — Adele Daily (@adeledailynet) January 4, 2020

والتقت أديل، وهي واحدة من أنجح المغنيات وكتاب الأغاني برجل الأعمال كونيكي في عام 2011، وأنجب الاثنان طفلا في العام التالي، وتزوجا في عام 2016.

وقال المتحدث باسمها في بيان "أديل وزوجها انفصلا، تعهد الاثنان بتربية ابنهما معا بحب، دائما ما يطلب الاثنان الحفاظ على الخصوصية ومن ثم لن يصدر تعليق آخر".

وذاع صيت أديل أدكنز (30 عاما) في عام 2008 بألبومها الأول "19"، وحطم ألبومها الأخير "25"، الذي صدر في عام 2015، أرقاما قياسية أمريكية وبريطانية بعدما أصبح أسرع الألبومات مبيعا على الإطلاق.

وأصبحت أديل أول شخص في تاريخ جوائز "غرامي" يفوز بالألقاب الثلاثة الأولى مرتين.