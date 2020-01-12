عرض خيالي للنساء العزباوات... زواج من ملياردير والسفر إلى القمر مقابل "خطوات بسيطة"

قدم ملياردير عرضا خياليا للنساء العزباوات، بأن تتزوج إحداهن منه وتسافر معه إلى القمر، مقابل مشاركتهن في "خطوات بسيطة".

وأشار الملياردير الياباني، يوساكو مايزاوا، وفقا لما نقلته مجلة "فوربس" الأمريكية إلى أنه يشعر بالوحدة، ويود أن ترافقه في رحلته المقبلة إلى القمر عام 2023.

ودعا مايزاوا، البالغ من العمر 44 عاما، النساء العزباوات، من يتجاوز أعمارهن 20 عاما، أن ينضممن إلى برنامج تعرضه خدمة "أبيما تي في" للبث.

وقال الملياردير الياباني: "مع تدفق مشاعر الوحدة والفراغ في حياتي، هناك شيء واحد أفكر فيه، وهو أني أرغب بأن أستمر في حب امرأة واحدة فقط".

A Japanese Billionaire Wants A ‘Single Woman’ To Go To The Moon With Him On A SpaceX Rocket In 2023 https://t.co/1cPt7S6tSv pic.twitter.com/tfg8CsN5cW — akoladedaniels (@akoladedaniels) January 12, 2020

​وتابع ردا "أريد أن أعثر على شريكة حياة. ومع شريكة الحياة المستقبلية هذه، أود أن أصرخ معبرا عن الحب وداعيا للسلام العالمي من الفضاء الخارجي".

ومن المقرر أن يذهب مايزاوا في رحلته حول القمر عام 2023، ليصير بذلك أول مسافر في رحلة خاصة تابعة لشركة "سبيس إكس" التي يملكها إيلون ماسك.