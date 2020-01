هكذا تحولت ابنة هيفاء وهبي إلى "أنجلينا جولي"... فيديو

View this post on Instagram

ولبست عدسات لأول مرة بحياتي 💎 اعطوني رأيكن ؟ طبعا ميكب حبيبتي المبدعة @layalmua_ الشعر @samaha_style عدسات @marvellouslenses كل شي استخدمناه موجود ببوتيكي رح حطلكن ارقامهم بالبوست الجاي❤