هكذا تحولت ابنة هيفاء وهبي إلى "أنجلينا جولي"... فيديو

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، أحدث صورة لزينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، بسبب تشبهها فيها وبصورة كبيرة بالممثلة الأمريكية، أنجلينا جولي.

وتفاعل العديد من المعلقين مع الصورة، مؤكدين أن الشبه بينها وبين أنجلينا جولي كبير، فيما قال البعض إن لون عيني ابنة هيفاء وهبي الأصلي أجمل.

وأعربت زينب فياض عن سعادتها من ردود الفعل الإيجابية، بشأن تشبهها بأنجلينا جولي، وكتبت عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي: "لا تتخيلوا كم فرحت من كمية الرسائل وتعليقاتكم الإيجابية على هذا الماكياج".

واستجابة لطلبات العديد من متابعيها، شاركت ابنة هيفاء وهبي مقطعا مصورا، يكشف كيفية تحولها إلى أنجلينا جولي.

يشار إلى أن زينب فياض، هي ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، من زوجها الأول نصر فياض، والذي تزوجته بسن صغير، وأنجبت منه ابنتهما، ثم قررت دخول عالم الفن، ووافقت على التنازل عن ابنتها من أجل الحصول على الطلاق والاتجاه لحياة الشهرة.

وتعمل زينب فياض في مجال عروض الأزياء، ولديها ابنتان.