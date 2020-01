ما مصير نانسي عجرم في "ذا فويس كيدز"؟

View this post on Instagram

مواهب يافعة سحرت النجوم - المدربين الثلاثة - نانسي عجرم وعاصي الحلاني ومحمد حماقي - بأصواتها كما أبهرت الجمهور بحضورها وخفّة دمها، مضفيةً جواً من المرح على الحلقة الثانية من مرحلة "الصوت وبس"، ضمن الموسم الثالث من البرنامج العالمي بصيغته العربية "The Voice Kids" على MBC1، "MBC العراق"، "MBC مصر" وMBC5. هكذا فازت ناسي بصوتين خلال الحلقة، هما نسرين بوشناق وعبد الرحمن سعيد. بدوره ضمّ حماقي موهبتين أيضاً هما آدم بنلمقدم ومينا فهيم. أما عاصي فقد حظي بالعدد الأكبر من المواهب، فضمّ إلى فريقه كلاً من علي المهتدي ومارون بو عبسي وأزهار عصام وياسمين ناصر الدين. وبذلك يكون عدد المنضمّين إلى الفرق الثلاث منذ انطلاق البرنامج وحتى الآن: فريقا نانسي وعاصي: 6 مواهب، وفريق حماقي 4 فقط.