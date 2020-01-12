ما مصير نانسي عجرم في "ذا فويس كيدز"؟

وبالعودة إلى الجدول المخصص للبرنامج من مصادر مقربة من شبكة "إم بي سي"، فقد تم تسجيل كل مراحل حلقات البرنامج، وبقيت حلقة واحدة يجب أن تسجل في الأسبوع الأخير من شهر فبراير/ شباط المقبل، على أن تبث الحلقة النهائية مباشرة في السابع من شهر مارس/ آذار، من استوديوهات "إم بي سي" في بيروت، بحسب مجلة "سيدتي".
ويتبقى بذلك أكثر من 5 أسابيع على موعد أولى الحلقات المباشرة، وهي فترة كافية للتأكد من قدرة نانسي عجرم على الإنضمام إلى زميليها محمد حماقي وعاصي الحلاني، أم قد تشهد القضية توابع تحول دون ذلك.
وعرضت الحلقة الثانية من الموسم الثالث من برنامج "ذا فويس كيدز"، أمس السبت.
وخلال الحلقة، فازت نانسي عجرم بصوتين، هما نسرين بوشناق وعبد الرحمن سعيد.
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مواهب يافعة سحرت النجوم - المدربين الثلاثة - نانسي عجرم وعاصي الحلاني ومحمد حماقي - بأصواتها كما أبهرت الجمهور بحضورها وخفّة دمها، مضفيةً جواً من المرح على الحلقة الثانية من مرحلة "الصوت وبس"، ضمن الموسم الثالث من البرنامج العالمي بصيغته العربية "The Voice Kids" على MBC1، "MBC العراق"، "MBC مصر" وMBC5. هكذا فازت ناسي بصوتين خلال الحلقة، هما نسرين بوشناق وعبد الرحمن سعيد. بدوره ضمّ حماقي موهبتين أيضاً هما آدم بنلمقدم ومينا فهيم. أما عاصي فقد حظي بالعدد الأكبر من المواهب، فضمّ إلى فريقه كلاً من علي المهتدي ومارون بو عبسي وأزهار عصام وياسمين ناصر الدين. وبذلك يكون عدد المنضمّين إلى الفرق الثلاث منذ انطلاق البرنامج وحتى الآن: فريقا نانسي وعاصي: 6 مواهب، وفريق حماقي 4 فقط.
وكانت فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في "نيو سهيلة" في لبنان، قد تعرضت لمحاولة سرقة، من قبل محمد حسن موسى، سوري الجنسية، انتهت بإطلاق نار ومقتل السارق على الفور على يد فادي الهاشم.
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