خالد بن سلمان يكشف الخطوة المقبلة في تحكيم "نخبة النخبة" بمهرجان الإبل

قال الأمير خالد بن سلمان بن محمد، رئيس لجان التحكيم بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل، أن الاستعدادات لإنطلاقة مسابقة "نخبة النخبة" تمت.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن ابن سلمان شدد على أهمية أن يكون اللون صافيا، بحيث لن يقبل أي لون مزيج بين لونين.

وتابع رئيس لجان التحكيم بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل:"يجب أن تكون الفرديات الموجودة، سبق لها المشاركة في النسخة الحالية من المهرجان ، وأن لا تكون مجدعة".

واستطرد:"اتضحت الصورة الآن في أعداد المشاركين في الشعل والصفر، التي ستعرض غدا الاثنين، وسيكون التحكيم وفق المستويات والتقييم بدرجات متفاوتة ومختلفة للمجموعة، ويجب على المالك أن يكون لديه خلفية فيوضع الأقوى من حلاله في المقدمة".

وقال خالد بن سلمان إن "مسابقة النخبة هي مسابقة فرديات ولا تؤخذ بمعيار مسابقة الجمل، ووجدنا أن أنسب طريقة هي مقارنة كل رقم بمقابله في المنافسين الآخرين"، مضيفا: "إذا كان لدينا ثلاثة ملاك متنافسين، يرقم كل مالك إبله من 1 إلى 20 بحيث يبدأ بإعطاء الرقم 1 لأفضل فردية يراها، ورقم 2 للأقل منها حسب وجهة نظره وهكذا حتى الرقم 20".

وتابع: "بعدها يتم إدخال الفرديات التي تحمل الرقم واحد من المنافسين الثلاثة، وتمنح لجان التحكيم كل فردية تقييما معينا، فمثلا أًعطيت واحدة 60 درجة والثانية 59 والثالثة 58، يأتي الدور على الفرديات، التي تحمل الرقم اثنين ويتم تقييمها ومنحها درجات أقل من التي منحت لتلك التي تحمل الرقم واحد، كـ57 و56 و55 وهكذا مع بقية الأرقام من 3 إلى 20 وفي نهاية المطاف يفوز من حصد أعلى رصيد من الدرجات".