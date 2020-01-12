العثور على أكبر سمكة سنا في العالم... صورة

عثر على سمكة "هامور" ضخمة، يبلغ وزنها أكثر من 150 كيلوغراما، قبالة ساحل فلوريدا.

وقال باحثون في معهد أبحاث الأسماك والحياة البرية في فلوريدا، إن السمكة الضخمة يبلغ عمرها نحو 50 عاما، مما يجعلها أكبر سمكة سنا يتم العثور عليها.

Holy smokes! @MyFWC shared this picture of a 350-pound Warsaw grouper caught by hook and line on Dec. 29, 2019 off Southwest Florida in around 600 feet of water. It's estimated to be 50 YEARS OLD! pic.twitter.com/CzubUHN8hn — Jacqueline Matter (@JMatter_TV) January 10, 2020

ونشر المعهد صورة للسمكة مصحوبة بتعليق "سمكة عجوزة وضخمة".

وأوضح المعهد "العثور على هذه السمكة الكبيرة كان أمرا مهما وقيما للغاية، لأن ذلك نادر الحدوث".