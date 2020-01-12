أصالة نصري ترد على اتهامات نسخ أغنيتها "شامخ" من كليب أجنبي... فيديو

ردت المطربة السورية، أصالة نصري، على الاتهامات الموجهة إليها حاليا، بشأن نسخ فكرة أحدث أغنياتها المصورة "شامخ" من أغنية أجنبية.

وتداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا توضح مدى التقارب في تنفيذ أغنية "شامخ" وأغنية "Dear Society"، للمغنية ماديسون بير، والتي كانت طرحتها في شهر مايو/ أيار الماضي.

وقالت أصالة تعليقا على تقليد أغنيتها لأغنية أجنبية: "هل التشابه يؤذي؟ طالما لا يؤذي ليس هناك مشكلة".

وجاء رد أصالة على في مؤتمر صحفي، عقدته على هامش أول حفل غنائي تحييه، بعد إعلان طلاقها رسميا من زوجها، المخرج طارق العريان.

ورفضت أصالة الخوض في تفاصيل حياتها الشخصية، وأسرار انفصالها عن طارق العريان، وأنهت المؤتمر الصحفي فور تلقيها سؤال من أحد الصحفيين عن طلاقها.

وأعلنت أصالة نصري، قبل أيام، انفصالها بشكل رسمي عن زوجها المخرج طارق العريان، بعد زواج دام 14 عاما.