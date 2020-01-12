للعام الثاني على التوالي... حفل جوائز أوسكار 2020 بدون مقدم

كشفت شبكة أمريكية أن حفل توزيع جوائز أوسكار لعام 2020، المقرر تنظيمه في شهر فبراير/ شباط المقبل، سيكون بدون مقدم للعام الثاني على التوالي.

وأضافت كاري بورك، رئيسة تلفزيون "إيه بي سي" إنترتينمنت، للصحفيين:"دعوني أؤكد لكم ذلك الآن، لقد قررنا معا نحن وأكاديمية فنون وعلوم السينما الأمريكية، أنه لن يكون هناك المضيف التقليدي مجددا هذا العام"، بحسب مجلة "ذا هوليوود ريبورتر" الأمريكية.

وكان حفل أوسكار لعام 2019 نظم بدون مضيف للمرة الأولى خلال 30 عاما، وشهد زيادة في عدد مشاهدي الحفل المذاع على "إيه بي سي" إلى 29.6 مليون أمريكي، ليكسر بذلك اتجاها نزوليا للعام الرابع في عدد المشاهدين للحفل، الذي يذاع على الهواء مباشرة.

وقالت بورك إن النجاح الذي تحقق في العام الماضي، كان الدافع وراء القرار عدم وجود مقدم للحفل، المقرر إقامته في التاسع من فبراير، والذي يشهد توزيع الجوائز الأكثر أهمية في صناعة السينما.

وكانت فرقة "كوين" لموسيقى الروك، افتتحت الحفل بعرض حي للاحتفال بالنجاح الجماهيري لفيلم "بوهيميان رابسودي".

وسوف تعلن الترشيحات لجوائز أوسكار 2020 غدا الاثنين 13 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وسيقام حفل توزيع جوائز أوسكار في مدينة لوس أنجلوس، بولاية كاليفورنيا الأمريكية، في 9 فبراير المقبل.

يشار إلى أن الممثل الكوميدي الأمريكي، كيفين هارت، كان من المقرر أن يقدم فقرات حفل الأوسكار العام الماضي 2019، ولكنه اعتذر بسبب سلسلة من التغريدات التي أطلقها سابقا على "تويتر"، بشأن المثلية الجنسية، ومهاجمته للمثليين وسخريته منهم.

وقال كيفين هارت إنه لا يريد أن يكون مصدر إلهاء وإنه "آسف لأنه تسبب في أذية مشاعر بعضهم".