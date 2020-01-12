منى زكي تحير جمهورها بصورة "غير عادية"

أثارت الفنانة المصرية منى زكي حيرة جمهورها بعد صورة جديدة نشرتها على حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت مني زكي على حسابها الرسمي بـ"انستغرام"، صورة وهي شاردة ومتعبة وتفكر في شئ ما.

وكتبت منى تعليقا على الصورة "هذا النوع من التفكير العميق... يارب".

View this post on Instagram Those kind of deep thinking moments.ya rab🙏 A post shared by Mona Zaki (@monazakiofficial) on Jan 11, 2020 at 10:58am PST

وكردود فعل على الصورة، تلقت منى تعليقات كثيرة من أصدقائها الفنانين، الذين تمنوا لها الخير وراحة البال.

فيما قلق جمهورها عليها ووجهوا الدعاء إلى الله أن يبعد عنها أي هم وحزن.

يشار إلى أن منى زكي انتهت من تصوير فيلمها "الصندوق الأسود" وتنتظر عرضه قريبا.

فيلم "الصندوق الأسود" من تأليف أحمد وهيثم الدهان وإخراج محمود كامل، ومن إنتاج جابي خوري، وبطولة منى زكي ومحمد فراج ‏ومصطفى خاطر وغيرهم من النجوم‎.‎