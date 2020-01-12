فنانة سعودية تواجه انتقادات واسعة بسبب فيديو مثير للجدل

تسبب مشهد كوميدي للفنانة السعودية إلهام علي، في إحداث موجة غضب واسعة، لتقليدها الرجال وشرب السجائر، في مسلسلها الكوميدي "سريع وسريع".

وتظهر الفنانة السعودية في مقطع فيديو للمشهد، الذي تسبب في اتهامها بالإساءة إلى الحجاب والترويج للتدخين، من قبل جمهور سعوديين، بحسب ما ذكره موقع "إرم نيوز"، الذي أوضح أنها لم تشعل السيجارة في المشهد، الذي كان يصف فتاة تواعد الشباب داخل مكان عام، بسخرية تهدف إلى الكوميديا.

وأضاف:"هذا المشهد، الذي جسدته السعودية إلهام علي، في المسلسل، أعاد الحديث حول عدم احترام الذوق العام، لاحتوائها على ألفاظ تم وصفها بالمسيئة، التي لا يجوز أن يتم عرضها بالمملكة، أو أي مكان آخر".

وتعيش الفنانة السعودية إلهام علي في البحرين، عقب الانتهاء من مرحلة الثانوية، حيث أعلنت هذا الأمر بعد تردد شائعات حول هروبها من السعودية إلى البحرين.

View this post on Instagram A post shared by Worldcelebrity Art Production (@worldcelebrity.art) on Jan 9, 2020 at 3:53am PST

وشاركت إلهام على، في عدد من المسرحيات، ومنها "خميس كمش خشم حبش" و"فندق المشاهير"، و"ملينا يا زحمة".

وكان عام 2018 بمثابة عام الحظ لإلهام، حيث شاركت في أكثر من عمل درامي أبرزهم "عطر الروح" و"بدون فلتر" و"حب بلا حدود".