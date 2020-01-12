تسجيل
19:15 12 يناير/ كانون الثاني 2020
مباشر
    بحث
    تشخيص السرطان

    بعد صراع مع السرطان... طفل صغير يهزم المرض ويتحول لبطل... فيديو

    © Sputnik . Kiril Kallinikov
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/images/103889/26/1038892646.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/mosaic/202001121044037005-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D9%81%D9%84-%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D9%87%D8%B2%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B6-%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%84%D8%A8%D8%B7%D9%84-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88/

    تمكن الطفل جون أوليفر البالغ من العمر 6 سنوات من هزيمة مرض السرطان بعد صراع معه لمدة ثلاث سنوات في ولاية أوهايو الأمريكية.

    ونقل موقع "سبق" عن وسائل إعلام غربية، بدأت قصة "أوليفر" مع السرطان عام 2016، عندما كان عمره ثلاث سنوات فقط.

    طفلة تسير على ارتفاع شاهق
    © CC0 / Youtube
    فيديو صادم... طفلة تسير على حافة بناية شاهقة
    عندما تم إسعافه في أحد الأيام إلى المشفى بعد سقوطه على الأرض فجأة واصطدم رأسه بحافة السرير، علم الطبيب من والديه ما حدث، وطلب منهما إدخاله العناية المشددة، وفي المستشفى تم إجراء نقل دم للطفل وإجراء فحص نخاع العظام وفحوص أخرى، وفي النهاية أعلن الأطباء أن "أوليفر" مصاب بسرطان الدم الليمفاوي الحاد "اللوكيميا الليمفاوية"، وبعدها بدأت رحلة معاناة وألم وهزائم وانتصارات كان في القلب منها الطفل "أوليفر" بطل هذه المعركة.

    الحلم أول الشفاء

    ظل أليفر يحلم بالمدرسة وزملائه الذين حرم من اللعب معهم، حيث تم وضع قسطرة بوابية معدنية في صدره، كان الحلم بالحياة هو أول طريق الشفاء لـ"أوليفر".

    وعن مرض "أوليفر" تقول الأم ميجان زيباي: "نحن مثل كل أب وأم، نريد طفلنا الذي كان يملأ البيت صخبًا، ويخرج إلى الحديقة فتتسخ ملابسه أثناء اللعب، كنا ننظر لـ(أوليفر) في سرير المرض ونتطلع إلى المستقبل وندعو الله أن يشفيه".

    وفي يوم 27 ديسمبر، خرج جون أوليفر، من المستشفى المحلي بعد خضوعه لآخر جلسة بالعلاج الكيميائي، كان "أوليفر" قد شفي من السرطان، وطلب منه الأطباء أن يدق الجرس، وهي عادة لمن يشفون من السرطان، حتى يسمع المرضى الآخرون الجرس، ويمنحهم الأمل أن كل يوم يشفى شخص مريض منهم، وبالتأكيد سيأتي يوم يدق فيه كل مريض جرس الشفاء.

    استقبال الأبطال

    وقررت إدارة مدرسة "سانت هلين" الكاثوليكية، أن تعد استقبالاً حافلاً لأوليفر يليق ببطل واجه السرطان وتغلب عليه، وكان أول المستقبلين لـ"أوليفر" في المدرسة، السيد باتريك جونان مدير المدرسة، والذي أطلق على "أوليفر" لقب "الروح القديمة" بسبب حبه للحرب العالمية الثانية.

    وما أن أطل "أوليفر" على الممر الرئيسي بالمدرسة، حتى اشتعلت الأكف بالتصفيق الحار، سار "أوليفر" في الممر الطويل تحوطه القلوب بالحب، بينما ينتظره والداه وأخته "بيلا" بحضن العمر في نهاية الممر، لم يستمر المشهد سوى دقيقة واحدة، لكنها أذابت معاناة ثلاث سنوات.

    انظر أيضا:

    نوع من التوابل يمكنه علاج 8 أنواع من السرطان بفاعلية
    يكافح الشيخوخة والسرطان... تعرف على فوائد الشاي الأبيض
    طرق الوقاية من سرطان المعدة
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسن على السجادة الحمراء، لحضور حفل توزيع جوائز غولدن غلوب في نسخته الـ 77 في بيفرلي هيلز، كاليفورنيا، 5 يناير 2020
    زيارة بوتين إلى دمشق واغتيال سليماني في العراق...أبرز أحداث الأسبوع من "سبوتنيك"
    ليسود الأمن والسلام...ترامب يرغب في توسيع الناتو ليشمل منطقة الشرق الأوسط
    ليسود الأمن والسلام...ترامب يرغب في توسيع "الناتو"
    إنفوجراف... من هو سطان عمان الجديد هيثم بن طارق
    من هو سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق؟
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك