بعد صراع مع السرطان... طفل صغير يهزم المرض ويتحول لبطل... فيديو

ونقل موقع "سبق" عن وسائل إعلام غربية، بدأت قصة "أوليفر" مع السرطان عام 2016، عندما كان عمره ثلاث سنوات فقط.

عندما تم إسعافه في أحد الأيام إلى المشفى بعد سقوطه على الأرض فجأة واصطدم رأسه بحافة السرير، علم الطبيب من والديه ما حدث، وطلب منهما إدخاله العناية المشددة، وفي المستشفى تم إجراء نقل دم للطفل وإجراء فحص نخاع العظام وفحوص أخرى، وفي النهاية أعلن الأطباء أن "أوليفر" مصاب بسرطان الدم الليمفاوي الحاد "اللوكيميا الليمفاوية"، وبعدها بدأت رحلة معاناة وألم وهزائم وانتصارات كان في القلب منها الطفل "أوليفر" بطل هذه المعركة.

الحلم أول الشفاء

ظل أليفر يحلم بالمدرسة وزملائه الذين حرم من اللعب معهم، حيث تم وضع قسطرة بوابية معدنية في صدره، كان الحلم بالحياة هو أول طريق الشفاء لـ"أوليفر".

وعن مرض "أوليفر" تقول الأم ميجان زيباي: "نحن مثل كل أب وأم، نريد طفلنا الذي كان يملأ البيت صخبًا، ويخرج إلى الحديقة فتتسخ ملابسه أثناء اللعب، كنا ننظر لـ(أوليفر) في سرير المرض ونتطلع إلى المستقبل وندعو الله أن يشفيه".

وفي يوم 27 ديسمبر، خرج جون أوليفر، من المستشفى المحلي بعد خضوعه لآخر جلسة بالعلاج الكيميائي، كان "أوليفر" قد شفي من السرطان، وطلب منه الأطباء أن يدق الجرس، وهي عادة لمن يشفون من السرطان، حتى يسمع المرضى الآخرون الجرس، ويمنحهم الأمل أن كل يوم يشفى شخص مريض منهم، وبالتأكيد سيأتي يوم يدق فيه كل مريض جرس الشفاء.

استقبال الأبطال

وقررت إدارة مدرسة "سانت هلين" الكاثوليكية، أن تعد استقبالاً حافلاً لأوليفر يليق ببطل واجه السرطان وتغلب عليه، وكان أول المستقبلين لـ"أوليفر" في المدرسة، السيد باتريك جونان مدير المدرسة، والذي أطلق على "أوليفر" لقب "الروح القديمة" بسبب حبه للحرب العالمية الثانية.

وما أن أطل "أوليفر" على الممر الرئيسي بالمدرسة، حتى اشتعلت الأكف بالتصفيق الحار، سار "أوليفر" في الممر الطويل تحوطه القلوب بالحب، بينما ينتظره والداه وأخته "بيلا" بحضن العمر في نهاية الممر، لم يستمر المشهد سوى دقيقة واحدة، لكنها أذابت معاناة ثلاث سنوات.