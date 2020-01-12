استخدمه زوج نانسي عجرم... 13 معلومة عن مسدس "غلوك"

لا تزال واقعة محاولة سرقة منزل الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، تتصدر عناوين الأخبار، بسبب الشائعات المتداولة حول ملابساتها، رغم أنها مازالت قيد التحقيقات.

وقبل أيام، وقع حادث قتل ، داخل فيلا منزل نانسي عجرم، في لبنان، وتقول تقارير إعلامية إن القتيل شاب سوري تسلل إلى الداخل وحاول سرقة المنزل، قبل أن يتم التصدي له من قبل زوج الفنانة اللبنانية فادي الهاشم.

وتقول التحقيقات الأولية أن القتيل تم ضربه بـ17 طلقة نارية، وهو ما وضحه الوكيل القانوني لفادي الهاشم، المحامي غابي جرمانوس، بأن زوج نانسي عجرم استخدم مسدس "غلوك" الألماني، في الحادث.

يعد مسدس "غلوك" من أشهر المسدسات، التي تنال سمعة جيدة لدى قوات تطبيق القانون، وحائزي الأسلحة النارية، لخفة وزنها، وسهولة استخدامها.

With our patented "Safe Action System", our pistols are always safe, and always ready. Learn more about the system. https://t.co/zIfx98w8in pic.twitter.com/HOpPHinYsk — GLOCK Inc. (@GLOCKInc) December 28, 2016

وبدأ تصنيع المسدس منذ ثمانينيات القرن الماضي، في ألمانيا والنمسا، ونال شهرة واسعة عالمية، وأصبح من أكثر المسدسات استخداما لدى المحترفين ورجال القانون، ويتميز بمخزن ذخيرة سعته 17 طلقة.

وتختلف قدرة المسدس حسب سعة مخزن الذخيرة، الذي يمكن تغييره بأنواع مختلفة قد تصل سعة بعضها إلى 40 طلقة، ويتميز بدقته العالية، وسهولة استخدامه، بحسب ما ذكره موقع "غلوك" النمساوي.

وأورد الموقع 13 معلومة عن مسدس "غلوك 17":

1- الطول الكلي 20.4 سم.

2- طول "أجزاء الحركة" 18.6 سم.

3- عرض المقبض 3.2 سم.

4- عرض "أجزاء الحركة" 2.55 سم.

5- ارتفاع المسدس بمخزن الذخيرة 13.5 سم.

6- المسافة بين بداية ونهاية نظام التنشين 16.5 سم.

7- المسافة بين مقدمة الزناد ونهاية المقبض 7.2 سم.

8- يستخدم المسدس طلقات عيار (19*9مم).

9- طول السبطانة (الماسورة) 11.4 مم.

10- وزن المسدس بدون طلقات 625 غرام.

11- وزنه بمخزن ذخيرة ممتلئ 915 غرام.

12- يمتلك نظام تأمين ثلاثي يجعله واحد من أكثر المسدسات أمنا في العالم، بحسب موقع "غلوك".

13- سعة مخزن الذخيرة القياسية 17 طلقة، يمكن أن تزيد لـ19 أو 24 أو 31، أو 33، ويمكن استخدام مخازن ذخيرة تصل سعتها لـ40 طلقة.