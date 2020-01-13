كارثة الحرائق تصل إلى الولايات المتحدة... فيديو

تناقلت الصحف الأمريكية أنباء اندلاع حريق هائل في أحد شوارع مدينة بروك التابعة لولاية نيوجيرسي الأمريكية، وانتقل الحريق إلى العديد من المباني المجاورة.

اندلع الحريق بداية في الشارع الشرقي الرئيسي من المدينة في حوالي الساعة الثامنة مساء من يوم الأحد 12 يناير/ كانون الثاني، ثم انتقل إلى المباني المحيطة ووصلت ألسنة اللهب إلى السماء، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

كما نشر قسم الشرطة في ولاية نيوجيرسي صور الحريق، عبر حسابه الرسمي على "تويتر" مؤكدا محاولات ضباط وعناصر شرطة المدينة إخماد الحريق إلى جانب رجال الإطفاء.

Keep all the officers, firefighters, and EMS personnel in Bound Brook tonight in your thoughts and prayers. #FirstResponders pic.twitter.com/PT3x16k4JE — New Jersey State PBA (@NJSPBA) January 13, 2020

​قال الضابط المسؤول عن عملية إطفاء الحريق كيفين ريفينبارك، من شرطة مدينة بروك لـ "نيويورك بوست" ، "إنه ظرف سيئ ومن الصعب السيطرة عليه".

كما أكد ريفينبارك "أنه حريق كارثي ويصعب للغاية احتوائه، ويوجد إمكانية كبيرة لانتقاله إلى جميع المباني القريبة".

وأكد القسم أن صعوبة السيطرة على الحريق، محذرا المواطنين من توخي الحذر، وكما نشر بيانا يوضح فيه عن إمكانية إخلاء المنطقة في الساعات المقبلة.