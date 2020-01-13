صياد يصطاد سمكة عملاقة بحجم إنسان... صورة

نشر الصياد بويل صورا لسمكة ضخمة من نوع "Hyporthodus nigritus" على "إنستغرام" معلقا: "نهاية ممتازة لعام 2019!!!".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jason Boyll (@capt_jason_boyll_) 31 Дек 2019 в 6:09 PST

واهتم معهد أبحاث الحياة البرية ومصايد الأسماك في فلوريدا بالصيد غير العادي كما نشر الخبراء صورة لبويل مع السمكة هامور على الصفحة الرسمية للمعهد.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FWRI (@fwcresearch) 10 Янв 2020 в 8:50 PST

وأشار الخبراء أنه تم اصطياد الهامور على بعد 180 مترا، وعمر السمكة حوالي 50 عاما، وحسب البيانات فقد تم اصطياد أضخم ممثل عن هذا النوع بوزن بلغ 198 كغ.

ويشتهر سمك الهامور بحجمه الكبير حيث يمكن أن يصل طوله إلى 2.8 متر ويبلغ وزنه 360 كغ، والأنواع كلها مهددة بالإنقراض لهذا يحظر صيدها.