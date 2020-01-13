صابرين تفاجئ الجميع في أول لقاء إعلامي بعد قرار "خلع الحجاب"

وقالت صابرين، عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام"، إنها "ستحل غدا الثلاثاء ضيفة على برنامج "صاحبة السعادة"، مع الإعلامية إسعاد يونس على شاشة "dmc".
ونشرت صابرين صورة لها، من كواليس البرنامج مع إسعاد يونس، معلقة: "انتظروني مع الرائعة إسعاد يونس يوم الثلاثاء إن شاء الله في صاحبة السعادة... dmc الساعة 11 مساء".
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انتظروني مع الرائعة #اسعاد_يونس يوم الثلاثاء إن شاء الله في #صاحبة_السعادة #dmc الساعة ١١ مساء 🙏🌺🌺🌺🌺
وكانت الفنانة المصرية، قد حضرت مؤخرا، تكريمها في الدورة الرابعة بمهرجان نجم العرب، بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في أول ظهور علني بعد خلعها الحجاب.
وأطلت صابرين في الحفل، وهي مرتدية بلوزة سوداء، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها، بحسب الصور التي شاركتها، أمس الأحد، عبر حسابها بموقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي.
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