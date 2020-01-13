فيديو جديد يحدث ضجة ومعلومات جديدة في قضية نانسي عجرم و"اللص القتيل"

أحدث مقطع مصور جديد، نشر أمس الأحد، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر للمرة الأولى الشاب اللص الذي حاول سرقة منزل الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، وهو دون قناع.

وبدا اللص في المقطع الجديد، وهو يستكشف المنزل، بينما يضع السلاح على خصره الأيمن.

وشكك بعض من شاهد الفيديو في أن يكون اللص (الموسى) هو نفسه الذي ظهر دون قناع، ولكن كشفت صحيفة "النهار" اللبنانية، عن صورة إقامته، عثر عليها في جيب الشاب المقتول داخل منزل عجرم، التي تبين وجود تشابه واضح بين صورته وتلك التي يظهر فيها دون قناع عبر كاميرا المراقبة.

كما لفتت الصحيفة اللبنانية إلى أن تاريخ صلاحية الإقامة انتهى منذ 5 سبتمبر/ أيلول 2019، أي أنه موجود في لبنان في صورة غير شرعية.

ونفت صحيفة "النهار" اللبنانية، الأنباء المتداولة عن توقيف فادي الهاشم، زوج نانسي عجرم، مجددا، وأكدت أنه لا يزال موجودا في منزله مع زوجته وبناتهما، ولا صحة لما يتم التداول به عن انتقالهم إلى منزل جديد.

كما أكدت الصحيفة أن نانسي عجرم مستمرة في مشاركتها بالموسم الثالث من برنامج المسابقات الغنائية للأطفال "ذا فويس كيدز"، الذي تعرض حلقاته المسجلة كل سبت على قناة "إم بي سي"، وشددت على أن عجرم ستظهر بالحلقة الختامية في آذار المقبل وستبث مباشرة على الهواء.

وأخلى القضاء اللبناني سبيل فادي الهاشم، زوج نانسي عجرم، بعد نحو 3 أيام على احتجازه، مع منعه من السفر خارج لبنان لحين استكمال التحقيقات.

وكانت فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في "نيو سهيلة" في لبنان، قد تعرضت لمحاولة سرقة، فجر الأحد الماضي، من قبل محمد حسن موسى، سوري الجنسية، انتهت بإطلاق نار ومقتل السارق على الفور على يد فادي الهاشم.