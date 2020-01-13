إصابة 4 أشخاص بحادثة طعن في بريطانيا... فيديو

أعلنت الشرطة البريطانية، يوم أمس الأحد، أنباء عن إصابة 4 أشخاص، بحادثة طعن في مدينة مانشستر وسط المملكة المتحدة.

ونشرت شرطة المدينة على حسابها الرسمي في "تويتر" تغريدة جاء فيها "قوات الأمن تتعامل حاليًا مع حادثة طعن في مركز مدينة مانشستر، الشرطة ألقت القبض على شاب يبلغ من العمر 30 عاما للاشتباه في ضلوعه بالهجوم".

Police are currently responding to an incident in #Harpurhey in #Manchester pic.twitter.com/93El5hGv2d — Greater Manchester Police (@gmpolice) October 23, 2019

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وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن 4 أشخاص أصيبوا في الحادثة، فيما تم نقل شخص إلى مستشفى بالمدينة لتلقي العلاج، دون توضيح مزيد من التفاصيل.

وأكدت الصحيفة نقلا عن مركز شرطة المدينة، أن الأمن يتعامل مع الحادث على أنه حادث عرضي استثنائي، ليس بالخطير.