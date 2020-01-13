ما علاقة الفنانة السورية نسرين طافش بسقوط الطائرة الأوكرانية في إيران؟

زعمت تقارير مؤخرا، أن الممثلة السورية، نسرين طافش، ستحل محل الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، في التحــكيم بالمـــوسم الثالث من برنامج "ذا فويس كيدز"، وذلك بسبب استمرار التحقيقات في قضية مقتل اللص الذي حاول سرقة منزل نانسي.

ولكن خرجت "طافش"، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، لتنفي الشائعة، قائلة: ""لا صحة للخبر المتداول باستبدال الفنانة نانسي عجرم بي في برنامج ذا فويس".

كما انتهزت نسرين طافش الفرصة للرد على الشائعات التي طالتها خلال الأيام الماضية حول ارتباطها بالمخرج طارق العريان، طليق الفنانة أصالة، فقالت ساخرة: "لكن نسيتوا أن تضعوا اسمي بخبر وقوع الطائرة الأوكرانية وأنني سبب غلاء السلع الغذائية وتزايد نسب الطلاق بالصين ومجاعات أفريقيا وأقنعت هاري وميغان بالاستقالة من المهام الملكية وأنني أحضر للحرب العالمية الثالثة".

لا صحة للخبر المتداول باستبدال الفنانة نانسي عجرم بي في برنامج ذا فويس .. بس نسيتو تحطو اسمي بخبر وقوع الطائرة الأوكرانية واني سبب غلاء السلع الغذائية وتزايد نسب الطلاق بالصين ومجاعات افريقيا واقنعت هاري وميغان بالاستقالة من المهام الملكية وعم حضر للحرب العالمية الثالثة 😂🤣 — نسرين طافش (@NESREENTAFESH) January 12, 2020

وكان العديد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ربطت اسم نسرين طافش بانفصال بالفنانة السورية أصالة نصري وزوجها المخرج طارق العريان، إلا أن أصالة نفت في منشورها على إنستغرام صحة أنباء طلاقها واكتفت بالقول إنها إشاعات.

كما أن نسرين طافش قالت في لقاء مصور تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي: "أصالة نفت الخبر وقالت إن الناس اللي بتطلع الإشاعات دي ناس فاضیة، وھم فعلا ناس فاضیة".

أكدت مصادر أنه تم تسجيل كل مراحل حلقات البرنامج، وبقيت حلقة واحدة من المرتقب أن يتم تسجيلها في الأسبوع الأخير من شهر فبراير/ شباط المقبل، على أن تبث الحلقة النهائية مباشرة في السابع من شهر مارس/ آذار، من استوديوهات "إم بي سي" في العاصمة اللبنانية بيروت، مما يعني أنه يتبقى أكثر من 5 أسابيع على موعد أولى الحلقات المباشرة، وهي فترة كافية للتأكد من قدرة نانسي عجرم على الانضمام إلى زميليها محمد حماقي وعاصي الحلاني، أم قد تشهد القضية توابع تحول دون ذلك، بحسب مجلة "سيدتي".

وعرضت الحلقة الثانية من الموسم الثالث من برنامج "ذا فويس كيدز"، أول من أمس السبت فيما لم يصدر أي بيان من الجهة المنتجة أو من الفنانة اللبنانية حول انسحابها من البرنامج.