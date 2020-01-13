"أفضل أن يراني كعشيقة"... شاكيرا لا تريد الزواج من بيكيه

أكدت المطربة الكولومبية، شاكيرا، أنها لن تتزوج صديقها، المدافع في نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، جيرارد بيكيه.

وعن سبب رفضها الزواج من بيكيه، قالت شاكيرا، في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" الأمريكي: "لإخبارك الحقيقة، الزواج يخيفني بشدة، ولا أرغب أن يراني في صورة الزوجة"، بحسب صحيفة "fcNaija" النيجيرية.

وتابعت المطربة ذات الأصول اللبنانية: "أرغب أن يراني بيكيه كعشيقة وصديقة، أريده أن يبقى حذرا طوال الوقت، أريده أن يفكر في أن أي شيء ممكن اعتمادا على السلوك".

يشار إلى أن شاكيرا، البالغة من العمر 42 عاما، على علاقة مع جيرارد بيكيه (32 عاما) منذ 10 سنوات، وأثمرت علاقتهما عن طفلين، هما ميلان وساشا.

والتقت شاكيرا وصديقها، نجم كرة القدم الإسباني جيرارد بيكيه، في عام 2010، أثناء تصوير الفيديو الخاص بأغنيتها الشهيرة، "واكا واكا"، الذي يضم العديد من لاعبي كرة القدم المحترفين، ووقع "الثنائي" في الحب بسرعة كبيرة، وكانا معا منذ ذلك الحين.

Shakira and Gerard Piqué have two sons together, but they’re not married and not rushing to the altar. “I want to keep him on his toes. I want him to think that anything's possible, depending on behavior.” https://t.co/H9YPaANjUI pic.twitter.com/8Ha4se57KQ — 60 Minutes (@60Minutes) January 6, 2020

وقالت شاكيرا في مقابلة "60 دقيقة" إنها تعرفت على بيكيه، في البداية، من خلال صديق مشترك، وأضافت أنها كانت تجهل من هو.

من ناحية أخرى، تجتمع شاكيرا مع المطربة الأمريكية، جيينفر لوبيز، على خشبة المسرح لأول مرة، خلال شهر فبراير/ شباط المقبل.

وأعلنت شبكة "فوكس الرياضية" الأمريكية، أن جينيفر لوبيز وشاكيرا ستشاركان في حفل مابين شوطي مباراة "السوبر بول" الأمريكية.