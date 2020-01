"الجوكر" يكتسح ترشيحات أوسكار... وكوريا الجنوبية تنافس على أفضل فيلم

واكتسح الفيلم الأمريكي المثير للجدل، "الجوكر"، ترشيحات الحفل، بـ11 ترشيحا، هي: أفضل فيلم، وأفضل ممثل رئيسي لواكين فينيكس، وأفضل إخراج، وأفضل ملابس، وأفضل ماكياج وتصفيف شعر، وأفضل موسيقى تصويرية، وأفضل سينماتوجرافي، وأفضل سيناريو مقتبس، وأفضل ميكساج وأفضل مونتاج صوت.

وينافس "الجوكر" على أوسكار أفضل فيلم، إلى جانب أفلام " الأيرلندي " و"جوجو رابيت" و"وانس أبون إيه تايم إن هوليوود" و"1917" و"فورد ضد فيراري" و"ليتل وومن"، إضافة إلى الفيلم الكوري الجنوبي "باراسايت".

ويتنافس على أوسكار أفضل ممثل مساعد، ممثل مساعد، توم هانكس، وأنتوني هوبكنز، وآل باتشينو وجو بيشي عن دوريهما في فيلم "The Irishman"، وبراد بيت عن فيلم "Once Upon a Time in Hollywood".

أما جائزة أفضل ممثلة مساعدة، فيتنافس عليها، كاثي بيتس ولورا ديرن عن فيلم "ماريج ستوري" وسكارليت جوهانسون عن فيلم "جوجو رابيت"، وفلورنس بيو ومارغوت روبي عن فيلم "بومبشيل".

وينافس على فئة "أفضل ممثل رئيسي"، واكين فينيكس، وليوناردو دي كابريو عن "وانس أبون إيه تايم إن هوليوود"، وآدم درايفر عن فيلم "ماريج ستوري"، وأتطونيو بانديراس، وجوناثان برايس.

أما أوسكار أفضل ممثلة رئيسية، فينافس عليها سكارليت جوهانسون، وسينثيا إريفو، ورينيه زيلويغر عم فيلم "جودي"، ويورس رونن، وتشارليز ثيرون عن فيلم "بومبشيل".

وسيقام حفل توزيع جوائز أوسكار في مدينة لوس أنجلوس، بولاية كاليفورنيا الأمريكية، في 9 فبراير المقبل.