شاهد لحظة إطلاق النار خلال مباراة كرة السلة في الولايات المتحدة

شهدت مباراة لكرة السلة في مدرسة ثانوية بولاية تكساس الأمريكية، اليوم الأحد، حادث إطلاق نار.

ووفقا لما نشرته شبكة "سي إن إن"، جرى إطلاق النار على شاب يبلغ من العمر 18 عاما أثناء المباراة.

وتم نقل الشاب إلى مستشفى محلي، حيث ظل في حالة حرجة حتى ليلة الأحد، كما قام مراهق يبلغ من العمر 15 عاما بتسليم نفسه إلى الشرطة.

وكانت المباراة تجرى بين مدرستي ساوث أوك كليف وجاستن كيمبل.

وقال أحد الطلاب: "كنت في حالة صدمة عندما وصل الأمر إلى هذا الحد. لم نكن نعتقد أن المباراة ستصل إلى حد إطلاق النار".

ولم يعرف بعد سبب إطلاق النار، فيما تواصل الشرطة استجواب والتحقيق مع الطلاب والأشخاص الذين كانوا حاضرين.