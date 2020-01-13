دراسة: مشاهدة الأفلام في السينما مفيدة للجسد والمخ

كشفت دراسة حديثة عن فوائد مشاهدة الأفلام في السينما لصحة الجسد والذهن.

ووجد الباحثون أن معدل ضربات القلب في السينما يزداد بنفس مقدار ممارسة التمارين البدنية الخفيفة لمدة 45 دقيقة.

ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل"، قال الباحثون إن الجسم يتفاعل وينشط عندما يصبح الدماغ في أقصى درجات تركيزه مع الفيلم.

ويساهم التركيز مع الأفلام داخل قاعة السينما ، في دعم أنظمة التركيز والذاكرة داخل الدماغ.

واستعان الباحثون في جامعة لندن، بـ51 مشاركا شاهدوا فيلم "علاء الدين"، مع استخدام أجهزة لقياس معدل ضربات القلب ودرجة حرارة الجسم ورد فعل بشرة المشاهدين.

وقارن الباحثون بيانات رواد السينما بمجموعة من 26 شخصا أمضوا الوقت نفسه في القراءة، ووجدوا أن الذين أمضوا نحو 45 دقيقة في السينما، ارتفعت معدلات ضربات القلب لديهم إلى "منطقة القلب السليمة".

إلى هذا، أشار الباحثون إلى أن مهارات حل المشكلات داخل المخ، والتي تنشط مع متابعة أحداث ومغامرات الفيلم، تعد تمرينا جيدا للمخ.