تحويل رواية "أنف وثلاث عيون" لفيلم للمرة الثانية... تعرف على البطل

أعلنت شركتا "أرت فاكتوري" و"لاجون فيلم برودكشن" المصريتان، عن تحويل رواية "أنف وثلاث عيون" للأديب إحسان عبد القدوس إلى فيلم للمرة الثانية.

ووفقا لما أعلنته الشركتين، وقع الاختيار على الفنان خالد الصاوي، ليقوم ببطولة الفيلم المقرر بدء تصويره قريبا.

يذكر أن الرواية تحولت إلى فيلم للمرة الأولى عام 1972، وكان من بطولة محمود ياسين وميرفت أمين وماجدة ونجلاء فتحي.

وتدور أحداث الرواية حول الدكتور هاشم وعلاقاته النسائية.

وترصد الرواية علاقة الطبيب بثلاث سيدات تحديدا، هم أمينة ونجوى ورحاب، ناقلة المواقف التي تجمعهم.