هيفاء وهبي تعيد ممثلا سوريا إلى التمثيل في مصر بعد غياب 10 سنوات

وسبق أن قدم "النهار" دورا صغيرا، في المسلسل التلفزيوني المصري، "السائرون نياما" للمخرج محمد فاضل، عام 2010، ليكون مسلسل "أسود فاتح" مع هيفاء وهبي هو التجربة الحقيقية الأولى له في مصر.
وأوضح معتصم النهار، أنه منذ أن عمل في مسلسل "السائرون نياما"، لم تعرض عليه أي تجربة مناسبة، لذا قرر الانتظار حتى يعرض عليه عمل فني قوي، بحسب قناة "العربية".
وكان من المفترض أن يشارك معتصم النهار، هيفاء وهبي، بطولة أحدث أفلامها السينمائية "أشباح أوروبا"، ولكنه انسحب قبل بدء التصوير مباشرة، بسبب انشغاله بتصوير بعض الأعمال الفنية، أبرزها الجزء الثاني من مسلسل "ما فيي"، بحسب موقع "لبنان 24".
@HaifaWehbe مبروك للنجم الممثل #معتصم_النهار انضمامه لفريق عمل #عقد_الخواجة ليكون احد ابطال الفيلم امام #نجمة_الجماهير #هيفاء_وهبي ، اذكر يشارك البطولة هيفاء الممثل #احمد_الفيشاوي والفيلم من اخراج #محمد_حماقي الذي يظهر في… https://t.co/LIGUk8zHDT… pic.twitter.com/AMCF5ZUO9c— imadhawari (@imadhawari) September 12, 2019
ويتواجد فريق عمل مسلسل "أسود فاتح" حاليا في لبنان، من أجل التحضير لبدء التصوير، من خلال اختيار الديكور وعمل بروفات مبدئية، قبل انطلاق التصوير الأربعاء المقبل.
ومسلسل "أسود فاتح" من بطولة هيفاء وهبي وأحمد فهمي ومعتصم النهار وصبري فواز وفراس سعيد ورانيا منصور، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.
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