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23:47 13 يناير/ كانون الثاني 2020
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    فتاة تمارس رياضة الركض في إحدى شوارع موسكو

    15 نصيحة.. للحفاظ على شباب المرأة بعد سن الثلاثين

    © Sputnik . Ramil Sitdikov
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    يمكن لأي شخص أن يمتلك حياة مليئة بالحيوية، بعد سن الثلاثين، بحسب دراسات تقول إن بعض الأشخاص أكدوا أنهم لم يشعروا بطعم السعادة الحقيقية حتى وصلوا إلى هذا السن.

    وشملت 70 في المئة ممن شملتهم الدراسة، أن الإنسان ينفض عن نفسه في هذه المرحلة سذاجة الطفولة وطيش المراهقة دون فقدان طاقة وحماس مرحلة الشباب، بحسب موقع "عاجل" السعودي.

    أدوية، دواء، حبوب
    © flickr.com / zippythesimshead / capsules
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    ويقول الخبراء إن المرأة تصل إلى كامل نضوجها العقلي والنفسي والبدني، بعد سن الثلاثين، وينصحون باتباع بعض الأنشطة الحياتية الإيجابية ليحافظوا على حياة مليئة بالحيوية، وخاصة النساء، بحسب موقع "ريدر دايجست"، الذي أشار إلى أن اتباعها يجعل الحياة أكثر سعادة وإشراقا.

    1- ممارسة الرياضة

    إذا أصبحت مداوما على ممارسة الرياضة باستمرار، فإن ذلك يؤدي إلى تحسين حالتك المزاجية، خاصة إذا توافق ذلك مع حصولك على نظام نوم صحي وزن صحي.

    2- شرب الماء

    يساعد شرب المياه بصورة مستمرة في الحفاظ، على ترطيب الجسم والبشرة، ويساعدك على خسارة الوزن الزائد، ويجعل قوتك العقلية أكثر كفاءة.

    3- تجنب التدخين

    يساهم التدخين في ظهور الكثير من المشاكل للإنسان، ويكون أثره السلبي أكثر ضررا على النساء، لذلك ينصح الخبراء بتركه فورا، حتى تصبح في حالة صحية جيدة.

    4- تجنب الجلوس الكثير

    الجلوس لفترات طويلة يزيد فرص النساء في البدانة والإصابة بأمراض القلب والسكري، ولذلك فإنه يجب عليكي تغيير وضع الجلوس كل فترة قصيرة، والوقوف المتكرر لمنح الجسم قدرة على مواصلة العمل بنشاط دون أن يتعرض للأعراض السلبية للجلوس الطويل.

    5- الاعتناء بالبشرة

    دواء
    © Fotolia / Viperfzk
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    من الأخطاء التي لا يجب أن تقعي فيها هو ترك مساحيق المكياج على بشرة وجهك، بل يجب أن يتم إزالتها والاعتماد على مواد طبيعية من أجل الحصول على بشرة نضرة طوال الوقت، كما يجب تناول كميات كبيرة من الفواكه والخضراوات لزيادة تألقك ونضارتك.

    6- الاهتمام بالحالة العامة للجسم

    يجب عليكي أن تحافظي على وزن صحي وملائم، والاهتمام ببشرتك وشعرك.

    7- العلاقات الاجتماعية

    الصحة النفسية والعقلية تساعد على الحركة وحرق المزيد من السعرات الحرارية.

    8- الفحوصات الدورية

    يجب أن تواظب النساء على إجراء فحوصات طبية دورية للتأكد من سلامتهن البدنية وتدارك أي أمراض في بدايتها.

    9- الحالة النفسية

    تعد الحالة النفسية مكون أساسي لسعادتك ولسلامتك البدنية، والابتعاد عن الضغط النفسي والإحباط قدر الإمكان.

    10- التكنولوجيا

    فيتامينات
    © CC0 / Pixabay
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    يجب ترك أجهزة التلفون والحاسب المحمولة الخاصة بك لفترة محددة يوميا، لأن ذلك يمكن أن يسبب توترك.

    11- النظام الغذائي

    تلعب التغذية الجيدة دورا كبير في الحفاظ على صحة الجسم، وينصح الخبراء بضرورة الابتعاد عن تناول الوجبات، التي تحتوي على نسبة كبيرة من الدهون.

    12- السعرات الحرارية

    يجب أن تتناولي قدرا معينا من السعرات الحرارية يوميا، والتوقف عن تناول الوجبات، التي تحتوي على نسب عالية من الدهون.

    13- مضادات الأكسدة

    يجب تناول الوجبات التي تحتوي على نسب عالية من الفيتامينات والمعادن العضوية التي يحتاجها الجسم، وخاصة الأطعمة التي تحتوي على نسب عالية من المواد المضادة للأكسدة.

    14- الملابس

    يجب على المرأة أن تعرف اختيار الملابس، التي تناسب سنها، فمن غير المناسب أن تلجأ المرأة الثلاثينية إلى ارتداء ملابس خاصة بالمراهقين.

    15- أسلوب الحياة

    تجنبي القهوة والمشروبات الغازية، لأن هذه المشروبات تساهم في جفاف السوائل من الجسم.

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    الكلمات الدلالية:
    ممارسة الرياضة, تناول الخضروات, الفواكه
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