لماذا لم تتزوج درة... عيد ميلاد فنانة تونسية مثيرة للجدل

يوافق اليوم، 13 يناير/ كانون الثاني، عيد ميلاد الفنانة التونسية درة، التي بدأت مشوارها الفني عام 2002، ولم تتزوج حتى الآن.

قالت صحيفة "أخبار اليوم" اليوم الاثنين، إن الفنانة درة ولدت 13 يناير 1980، ومنذ بدء مسيرتها الفنية شاركت في بطولة العديد من الأفلام، منها "مولانا، وكذبة كل يوم، وحديد، وبابا، والمسافر، وهي فوضى، وتصبح على خير".

وشاركت في بطولة عدة مسلسلات منها "سجن النسا، وآدم، والعار، والريان، والخروج، ونسر الصعيد، وصديق العمر، ومزاج الخير".

ولفتت الصحيفة المصرية، إلى أن عدم زواج درة حتى الآن، حير الكثير من جمهورها، لكنها علقت على هذا الأمر بإحدى اللقاءات التلفزيونية، بالقول: "لا أنكر أنني أتمنى الزواج، ولكني لم أجد الشخص الذي أحبه وبصراحة الحب شرط أساسي كي أتخذ هذه الخطوة. كل شيء قسمة ونصيب".

وتقول الصحيفة إن حياة الفنانة درة، الشخصية، تثير الكثير من الجدل، بسبب الشائعات التي تلاحقها باستمرار، وتحديدا شائعات الزواج، وكان أغربها شائعة زواجها من الفنان نور الشريف قبل رحيله بعدة سنوات.

لكن درة سخرت منها وكتبت وقتها من خلال حسابها على موقع "فيسبوك": "أنا متجوزة من رشدي أباظة"، ثم قالت في منشور آخر: "مروجي الشائعات الكاذبة على فيسبوك وكل من ينشرها ويعلق عليها، اتقوا الله وكفاية تشويه للناس المحترمة بكلام مفبرك، ولا يمت للحقيقة بصلة.. شيء سخيف فعلا".

أما شائعة الزواج الثانية في حياة درة كانت من هاني عادل، لكنها حرصت على نفيها وقتها في بيان صحفي وطالبت بتحري الدقة قبل الترويج لهذه الشائعات، بحسب الصحيفة، التي أشارت إلى أن هناك شائعة أخرى عن وقوعها في حب أحمد حاتم، خلال وجودهما في فعاليات مهرجان الجونة، لكن أحمد حاتم أكد وقتها أنهما أصدقاء، وأن نظراته الرومانسية لها في المهرجان كانت "مزاحا لها".