مخلوق بقدرات جنسية "خارقة" ينقذ فصيلته من الانقراض... فيديو

يعود ذكر السلحفاة العملاقة "دييغو"، إلى الحياة البرية في جزيرته الأصلية بأرخبيل غالاباغوس في جمهورية الإكوادور بعد أن ساهم بقدراته الذكورية الخارقة في إنقاذ فصيلته من الانقراض.

وتم الاعتماد على دييغو و13 آخرين للانضمام لبرنامج علمي انطلق في الستينيات بهدف تشجيع عملية التكاثر لهذا النوع من السلاحف العملاقة.

ونجح البرنامج في بلوغ أهدافه بإنجاب نحو 2000 سلحفاة، بحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية.

A tortoise named Diego may have single-handedly saved his species from extinction due to his unstoppable libido. https://t.co/DVqHFmTVaC pic.twitter.com/dJpNVRT3hK — CNN (@CNN) January 14, 2020

وكان دييغو صاحب الفضل الأكبر في تحقيق هذه النتيجة حيث أنه ووفقا للتقديرات يعتبر والد نحو 40% على الأقل من السلاحف التي تم ولادتها، ما يقدر بـ800 سلحفاة.

يذكر أن دييغو يبلغ من العمر 100 عام، وبات الآن بطلا بعد أن أنقذ نوعه من الانقراض، حيث لم يكن متبقيا منها سوى 15 سلحفاة فقط في إسبانيا.