عقب أسبوعين من الزفاف... عريس يكتشف أن زوجته رجلا

محمد موتومبا، كان يبحث عن عروس ليتزوجها، ليلتقي فتاة محجبة أعجبته وطلب منها الزواج لتوافق.
واشترطت الفتاة على موتومبا ألا يجامعها شرعا، إلا عقب دفع مهرها كاملا لخالتها.
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وعقب أسبوعين من الزفاف وتسلم خالة العروس المزعومة المهر كاملا، زعمت الزوجة أنها في فترة الحيض.
ومع مرور الأيام، شاهد الجيران العروس وهي تقوم بعمليات سرقة لمنازلهم، حيث استولت على أجهزة كهربائية وأدوات للطهي.
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وقام الجيران بإبلاغ الشرطة التي ألقت القبض على الزوجة المزيفة، ليكتشف الجميع أنها ذكر.
وفور علم الزوج، تقدم ببلاغ يتهم فيه زوجته المزيفة، بالنصب عليه والتزوير في الأوراق الرسمية وانتحال صفة سيدة.
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