عقب أسبوعين من الزفاف... عريس يكتشف أن زوجته رجلا

وقع رجل أوغندي فريسة لعملية نصب واحتيال، بعدما اكتشف عقب أسبوعين من الزواج أن زوجته رجلا.

محمد موتومبا، كان يبحث عن عروس ليتزوجها، ليلتقي فتاة محجبة أعجبته وطلب منها الزواج لتوافق.

واشترطت الفتاة على موتومبا ألا يجامعها شرعا، إلا عقب دفع مهرها كاملا لخالتها.

View this post on Instagram Ugandan Imam marries fellow man unknowingly A post shared by Urban News (@urbannews254) on Jan 13, 2020 at 4:44am PST

وعقب أسبوعين من الزفاف وتسلم خالة العروس المزعومة المهر كاملا، زعمت الزوجة أنها في فترة الحيض.

ومع مرور الأيام، شاهد الجيران العروس وهي تقوم بعمليات سرقة لمنازلهم، حيث استولت على أجهزة كهربائية وأدوات للطهي.

View this post on Instagram Ugandan man pretends to be a woman, gets married by an imam A post shared by Urban News (@urbannews254) on Jan 13, 2020 at 4:44am PST

وقام الجيران بإبلاغ الشرطة التي ألقت القبض على الزوجة المزيفة، ليكتشف الجميع أنها ذكر.

وفور علم الزوج، تقدم ببلاغ يتهم فيه زوجته المزيفة، بالنصب عليه والتزوير في الأوراق الرسمية وانتحال صفة سيدة.