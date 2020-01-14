فيديو مخيف... لحظة انهيار صومعة حبوب

فشل مزارع في التعامل مع فجوة ضربت صومعة حبوب ضخمة، لتنهار الصومعة بالكامل في مشهد مرعب.

ووثق فيديو تم تصويره في إحدى بلديات ولاية ريو غراندي دو سول في البرازيل، لحظة انهيار الصومعة، بينما كان المزارع يحاول سد الفجوة مستعينا بجرار.

ولم يتمكن المزارع من السيطرة على تدفق الحبوب من الصومعة، لينهار البناء بالكامل في لحظات وتنفجر من داخله أطنان حبوب القمح.