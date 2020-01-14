حكم يستعين بمسدس لإدارة مباراة كرة قدم... فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحكم يدير مباراة للهواة في المكسيك، مستعينا بمسدس.

ويظهر في الفيديو حكم المباراة وهو يستخدم مسدسه لتنظيم وقوف الجماهير خارج أرضية الملعب.

حكم مباراة في المكسيك ⚔️😅 pic.twitter.com/UA50y4kOTR — حدث الرياضة (@UAESoccer) January 14, 2020

وأكمل الحكم إدارته للمباراة، بينما يضع المسدس حول خصره.

وعلق بعد المستخدمين ساخرين، أن قرارات الحكم كانت واجبة النفاد، كما لم تلق أي اعتراضات من جانب الجماهير.