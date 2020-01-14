لإنقاذ الكوكب... علماء يشددون على استبدال اللحوم بالطحالب

مع تضاؤل الرقعة الزراعية، يرى الكثير من العلماء أن التخلص من اللحوم هو الوسيلة الأفضل لحماية الكوكب.

وأوضحت البروفيسور بجامعة كامبريدج، أليسون سميث، أن الطحالب الخضراء، مثل الأسبيرولينا والكلوريلا، المتنامية على سطح المياه الراكدة، يمكن أن تكون خير بديل للحوم كونها غنية بالحديد والفيتامينات والبروتين.

وأشارت سميث إلى أن الطحالب الخضراء يتم تصنيفها أطعمة "فائقة الجودة" لما تحتويه من عناصر غذائية تجعلها خير بديل للأسماك والبيض ومنتجات الألبان.

وقالت سميث: "علينا إنتاج أنواع طعام لا تحتاج إلى أرض زراعية عالية الجودة. يمكن زراعة الطحالب في جميع أنواع المواقع مثل فناء المنزل"، بحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية.

وتباع الطحالب في بعض الدول على هيئة مسحوق يتم خلطه مع العصائر والزبادي والكعك.

وكشفت العديد من الدراسات على اعتماد البشر في العصور القديمة على تجميع الطحالب من البرك والأنهار، والاستعانة بها في الطعام.