فيديو... شركة تستعين بالخضروات والطباعة الثلاثية الأبعاد لصناعة شريحة لحم

أعلنت شركة متخصصة في صناعة اللحوم نجاحها في إنتاج شريحة لحم "ستيك" من البازلاء وعصير جذور الشمندر.

ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تتميز شريحة اللحم النباتية التي تم إنتاجها بمذاقها الطيب.

واعتمدت الشركة على تقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد لتقطيع المكونات إلى أجزاء صغيرة، لمحاكاة نسيج الـ"ستيك" الحيواني.

وأشارت الشركة إلى أن منتجها الجديد سيتم توزيعه في أسواق إسبانيا وإيطاليا، خلال عام 2021.

واستعانت الشركة بتقنية متطورة لإنتاج ألياف يتراوح قطرها بين 100 و500 ميكرون، من أجل صناعة شريحة اللحم.

ولن يكون سعر شريحة اللحم باهظا، لكونه لن يتعدى 1.5 دولار أمريكي، مع احتمالات لهبوط السعر أكثر مع تطور الإنتاج.

وتعمل شركة "نوفا ميت" على إنتاج اللحوم من أصل نباتي، لاستهداف النباتيين أو من يفضلون أكل الخضار لأسباب صحية.