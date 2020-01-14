درة تكشف عن أصعب مشاهد واجهتها أثناء تصوير "يوم وليلة"

كشفت الممثلة التونسية، درة، عن أصعب مشاهدها في فيلم "يوم وليلة"، الذي يعرض حاليا في دور العرض السينمائية.

وقالت إن "أصعب المشاهد هي التي قُمنا بتصويرها في الأماكن الشعبية"، مضيفة أن كل المشاهد التي تم تصويرها في السيدة زينب هي حقيقية، بحسب موقع "وشوشة".

وأعربت الممثلة التونسية عن سعادتها، بعرض الفيلم في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك لأنه عرض في الخارج بالعديد من المهرجانات.

وأكدت درة، أن الجمهور سيشاهد مباراة تمثيلية بين أبطال فيلم "يوم وليلة"، وتابعت أن الجمهور سيشاهد شخصيات من نبض الواقع والشارع المصري لافتة إلى أن هذا ما حمسها للمشاركة في الفيلم، متمنية، أن يحوز الفيلم إعجاب الجميع.

وتدور أحداث فيلم "يوم وليلة"، حول أحد أمناء الشرطة، الذي يتولى البحث في بعض القضايا الاجتماعية، وخاصة تلك القضايا التي تتعلق بأزمات الفقراء داخل مولد السيدة، والمشاكل التي يتعرضون لها.

والفيلم من بطولة خالد النبوي ودرة التونسية وأحمد الفيشاوي وحنان مطاوع وخالد سرحان، وهو من تأليف يحيى فكرة ومن إخراج أيمن مكرم.