الرجل العنكبوت يتسلق 48 طابقا بلوريا في العاصمة باريس...فيديو

تسلق الفرنسي، آلان روبير، المعروف باسم "الرجل العنكبوت الفرنسي" ناطحة سحاب من 48 طابقا في العاصمة باريس.

وأظهر الفيديو آلان وهو يتسلق المبنى دون أحزمة أمان مستخدما يديه فقط وحذاء للتسلق وحقيبة من مسحوق الطباشير لمسح العرق.

وكان روبير (57 عاما) قد تسلق أكثر من 100 مبنى منها جسر قولدن قيت في سان فرانسيسكو وأطول مبنى في العالم وهو برج خليفة في دبي.

وعادة ما يتسلق روبير دون الحصول على تصاريح واعتقلته السلطات في عدة مناسبات.