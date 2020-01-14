حكم نهائي ببراءة ريهام سعيد من تهمة الإساءة إلى البدناء

أصدر القضاء المصري حكما نهائيا، اليوم الثلاثاء، في القضية التي تحاكم فيها المذيعة المصرية، ريهام سعيد، بتهمة الإساة إلى مرضى السمنة.

وقضت محكمة جنح مستأنف الجيزة، اليوم الثلاثاء، ببراءة ريهام سعيد مما نسب إليها من اتهام بالإساءة لمرضى السمنة، بحسب صحيفة "الشروق" المصرية.

وكانت محكمة جنح الجيزة، أصدرت قرارا في وقت سابق، بعدم اختصاصها بنظر دعوى، تتهم ريهام سعيد بإهانة مرضى السمنة، ووصفهم بالأموات وتشويه المجتمع، أثناء تقديمها إحدى حلقات برنامجها التلفزيوني "صبايا الخير"، المذاع على فضائية "الحياة" المصرية، بحسب صحيفة "الشروق" المصرية.

وقضت محكمة جنح قسم العجوزة، بمحافظة الجيزة غربي القاهرة، في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2019، ببراءة ريهام سعيد، من الاتهامات المنسوبة لها بالسخرية من المصريين في قضية "السمنة"، وذلك فى الجنحة المباشرة المقامة من أحد المحامين، إذ شمل الحكم عدم قبول الدعوتين الجنائية والمدنية، بحسب صحيفة "أخبار اليوم" المصرية.

يشار إلى أن أحد المحامين كان قد تقدم ببلاغ يتهم فيه الإعلامية ريهام سعيد، بازدراء فئة من المواطنين وإهانة مرضى السمنة، حيث أثارت غضب المواطنين، بعد وصفها مرضى السمنة بالقبح، وإهانتهم بأنهم عالة على أسرهم وعبء على الدولة، وأنهم "ميتين" وذلك عبر برنامجها.

وتقدم المجلس القومي للمرأة، بشكوى ضدها وضد البرنامج، وإثر ذلك قررت القناة وقف البرنامج لحين الانتهاء من التحقيقات.

وفي السايق ذاته، قرر مجلس نقابة الإعلاميين بقيادة الدكتور طارق سعدة، عقد اجتماع طارئ بمقر النقابة، لبحث الموقف واتخاذ التدابير اللازمة لضبط المشهد الإعلامي، لضمان إعلام مهني مسؤول، بعد ما تم رصده من أوصاف وعبارات مهينة في الحلقة الأخيرة من برنامج "صبابا" من تقديم الإعلامية ريهام سعيد.

من جانبها، ردت ريهام سعيد على تلك الإجراءات بفيديو قديم لإحدى حلقات نفس البرنامج وهي تتحدث عن نفس الموضوع، وعلقت متعجبة: "من عشر سنين كنت بتكلم في نفس الموضوع اشمعنى دلوقتي".