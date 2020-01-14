"اللؤلؤة الربانية" تطرح للبيع في المزاد العلني

تستعد شركة في الهند، لطرح لؤلؤة طبيعية فريدة من نوعها تسمى "اللؤلؤة الربانية"، للبيع في مزاد علني، والتي كانت قد اكتُشفت في مياه الخليج منقوش عليها "لفظ الجلالة" باللغة العربية.

وسميت هذه اللؤلؤة بـ "The Allah Divine Al Lulu" وتعني بالعربية "اللؤلؤة الربانية"، حسب ماذكر موقع "بوابة فيتو"، وهي لؤلؤة دائرية غير مثقوبة، محفور عليها وبشكل طبيعي كلمة لفظ الجلالة "الله"، وهذا ما جسد قداسة هذه اللؤلؤة الغريبة.

ومن حيث المواصفات فيبلغ وزنها: 1,614 قيراط، والمقاس: 6,04 - 6,19 مم، وتتميز بلونها الكريمي الفاتح.

ولا يتصل بها أي معادن، بل صممت على شكل قلادة محمية بلؤلؤات خمس، مع قفل قابل للفك.

وتتكون القلادة من 65,001 جرام من الذهب الأبيض عيار 18 قيراط، ومرصعة بـ 424 ألماسة من فئة 3,74 قيراط و5 ألماسات من فئة 0,41 قيراط.

يذكر أن هذه اللؤلؤة معتمدة من قبل مختبرات الأحجار الكريمة واللؤلؤ في كل من: مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا.