طفل يدخل موسوعة "غينيس" بحفظ مقدمات 129 كتابا‎

وتحدى الطفل والده فابيان لورد، وهو منتج تلفزيوني على الدخول في موسعة الأرقام القياسية، وقام مونتي بدارسة بداية 200 عمل باستخدام تقنيات التصور، ثم جلس في أحد الفصول الدراسية في مدرسته ببريطانيا، وتم تصويره وهو يقرأ السطور الأولى لـ129 كتابا بشكل صحيح دون أخطاء.

واحتوت قائمة الكتب على العديد من كتب الأطفال المفضلة، مثل سلسلة كتب هاري بوتر، وأيضا على مسرحيات ويليام شكسبير وغيرهم من الأعمال الشهيرة.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال مونتي "كان أمامي أسبوعان أو ثلاثة أسابيع لحفظ السطور الأولى، وقمت بربطها بالعنوان، لذلك كان هاري بوتر سهلا للغاية".

وأضاف، "بعد 11 يوما من نجاجه الشهر الماضي، تلقى بريدا إلكترونيا من موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعنوان (أنت مدهش رسميا)، لإبلاغه بنجاحه".

وأشار إلى أنه "كان نائما عندما أعلن والده أنه الآن بطل العالم في الذاكرة".

ولا يعتبر ذلك أمرا جديدا على الطفل الذي أصدر كتابه الأول Freaky School عندما كان في الـ 7 من عمره، ونجح في تلاوة صلاة الرب باللغة الآرامية وهو الأمر الذي اعتبره أكثر صعوبة. بحسب الصحيفة.

ووفقا للصحيفة، تفوق مونتي لورد، الذي كان يتعلم الأسطر الأولى لأكبر عدد ممكن من الكتب، على صاحب الرقم القياسي السابق الذي حققه رجل من الهند بـ30 كتابا فقط.