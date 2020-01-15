جي إم سي تكشف عن وحشها الجديد... فيديو

وكما هو الحال في سيارة تاهو، فقد زاد طول سيارة يوكون الجديدة بمقدار 15.4 سم، مما زاد من أريحية الجلوس للركاب، وجاءت السيارة بخزان وقود ذو استيعاب كلي 3480 ليترا، مع قاعدة عجلات أطول، وواجهة شرسة كما هي العادة، وحيز هائل للأمتعة بمقدار 4097 ليترا.

وتم تزويد السيارة من الداخل بنظام ترفيهي حديث، وبشاشة قياس 10 بوصة، كما تم استبدال العداد التقليدي بشاشة 8 بوصة، وشاشتين 12.6 بوصة للركاب في المقاعد الخلفية.

ويتضمن نظام التشغيل، مجموعة متطورة من أنظمة الحماية، كالتحذير من التصادم الأمامي، وخاصية رصد المشاة من الأمام والخلف، والكبح التلقائي، ونظام مساعد على بقاء السيارة في المسار.

​ويوجد في السيارة خيارات متنوعة لأنظمة الدفع، فهناك محرك ثماني الأسطوانات سعة 5.3 و6.2 ليتر، بقدرة 335 حصانا كحد أقصى، أما النظام الكهربائي فيسمى "غلوبل بي" وهو جديد بالكامل، يزيد من القدرة الحاسوبية للسيارة، ويوفر تحديثات لا سلكية للنظام ككل، كما ذكر موقع "arabsauto" المختص بالسيارات.

وتم كشفت "جي إم سي" عن سيارة يوكون الجديدة، على أنها سيارة ذات طراز مخصص لعام 2021، ومن المنتظر معرفة سعرها فور انطلاقها في الأسواق.