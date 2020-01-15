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12:27 15 يناير/ كانون الثاني 2020
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    محطة الفضاء الدولية

    عجائب الدنيا السبع لعام 2020... فيديو

    © CC0 / pixabay
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    تعود تسمية عجائب الدنيا السبع إلى مئات السنين قبل الميلاد، عندما تمكن اليونانيون القدامى من غزو مساحات شاسعة من العالم، مما أعطى للسياح اليونانيين فرصة للتجوال بحرية في مراكز الحضارات في ذلك الزمان، كالحضارة الفرعونية والبابلية والفارسية وغيرها.

    وكان المؤرخ اليوناني هيرودوت، الذي وضع قائمة عجائب الدنيا السبع يعيش في تركيا، وكان قريباً من الحضارات التي قامت في الشرق والقريبة منها، لكن لم يتسن له مشاهدة الحضارات الأخرى.

    لم يعجب ذلك التصنيف موقع "cntraveller" البريطاني، المعني بالسياحة حول العالم، خاصة بعد مرور آلاف السنين عليه، فقرر وضع قائمة جديدة تحمل اسم عجائب الدنيا السبع الجديدة لعام 2020، بعدما اندثرت أغلب عجائب الدنيا السبع القديمة والجديدة على حد تعبير الموقع.

    ويأتي اختيار سبع عجائب فقط حول العالم، لما يتمتع به الرقم 7 من أهمية ورمزية خاصة لدى اليونانيين القدماء، حيث كان يستخدم بشكل رئيسي في الطقوس الدينية الخاصة بهم.

    خليج البعوض- بورتوريكو

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    جاء خليج بورتوريكو الشهير أولا في قائمة العجائب من وجهة نظر الموقع، وكتب أن الخليج أحد فضل مكان في العالم لرؤية واحدة من أكثر المناظر الطبيعية الرائعة.

    وشرح الموقع خلفية الظاهرة، حيث أن الخليج يعتبر موطن لنوع خاص من العوالق ينبعث منه ضوء أزرق عندما ينتشر، ما يجعل منه أعجوبة نادرة للغاية، كما تم تسجيله في موسوعة غينيس للأرقام القياسية لألمع تلألؤ بيولوجي مسجل على الإطلاق.

    محطة الفضاء الدولية

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    بعد أن أعلنت "ناسا" خططها للسماح بالزيارات السياحية المنتظمة لمحطة الفضاء الدولية (ISS) في عام 2020، ومن المتوقع أن تكلف الرحلة أكثر من مليون دولار، لكنها بالتأكيد وجهة رائعة.

    وتعتبر محطة الفضاء أول مستعمرة حقيقية في السماء، ويصادف الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني 2020 مرور عقدين، على أن تكون محطة الفضاء الدولية مأهولة بشكل مستمر.

    كهف فيتنام العملاق

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    يضم هذا الكهف العملاق حفرة على السطح مليئة بالأشجار الخضراء الكثيفة. داخل الكهف يمكنك أن تجد جناحاً يبعد 400 متراً فقط عن الشاطئ.

    يمكن الوصول إلى الكهف سيراً على الأقدام، هو أكبر كهف على هذا الكوكب ويقع في أعماق غابات متنزه فونج نها كي بانج الوطني في فيتنام وتوجد في الكهف غابة غنية بالنباتات النادرة والحشرات، حتى إن هناك مجموعة من القرود تعيش في الغابة.

    حفرة النيزك- أريزونا

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    ويعتبر أفضل موقع لبيان تأثير النيازك، يرجع عمره لنحو 50 ألف عام، وقد أحرق 300 ألف طن من الصخور حين ضرب الأرض بقوة. وتزيد قوة النيزك على قوة القنبلة النووية في هيروشيما بمقدار ألف مرة.

    وفور اصطدام النيزك ذابت الأرض على الفور تاركة حفرة بعمق 550 قدماً وقطر نحو ميل تقريباً ولا يزال من الممكن رؤيتها حتى يومنا هذا.

    خندق ماريانا

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    أعمق نقطة في جميع محيطات العالم، معروف باسم Challenger Deep، ويبلغ عمقه المذهل 35787 قدماً تحت السطح ويمكن مشاهدته من نافذة الطائرة، وهو عميق لدرجة أن تستطيع إسقاط جبل إفرست بداخله.

    وبداخل الخندق العديد من عجائب الدنيا، حيث الكائنات الغريبة التي تتوهج في الظلام والتي لا توجد في أي مكان آخر في العالم.

    ألاسكا- دون شيلدون

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    يسمى الموقع على اسم طيار ألاسكا الأسطوري دون شيلدون، الذي اكتشف هذا المكان لأول مرة قبل أكثر من 50 عاماً. وهو عبارة عن نصف دائرة شبه مثالية من قمم الثلوج، وهي أكثر المناظر الطبيعية المذهلة في أمريكا، وتقع في عمق متنزه Denali الوطني. ولسنوات طويلة كان يتعذر الوصول إلى هذا الموقع.

     

    كاراكول -حضارة المايا

    تمكن شعب المايا منذ آلاف السنسن بدون أي أدوات متقدمة من بناء مدن حجرية شاسعة في وسط واحدة من أكثر الغابات عمقاً على الأرض، مقرها حالياً في المكسيك.

    كاراكول تقع في الغابات المطيرة في غرب بليز، هذا الموقع الهائل الذي تبلغ مساحته 30 ميلاً مربعًا، وهو موقع غير متطور تمامًا وخالٍ من الزحام -أقل من عشرة أشخاص يزورونه في اليوم- ولهذا السبب زيارة الموقع هي الطريقة الأكثر أصالة لتجربة سر وسحر المايا القدماء.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    عجائب
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