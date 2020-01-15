جهاز يساعد المرأة على صنع كريم الترطيب المناسب لبشرتها... فيديو

تستعد شركة "لوريال" الفرنسية لجعل مستحضرات التجميل ذاتية الصنع بشكل أكبر من ذي قبل بجهاز جديد يتيح للمستهلكات مزج المكونات لصنع كريم الوجه الخاص بهن وغيره من مستحضرات التجميل.

يساعد جهاز "بيرسو" كما سمته الشركة المستهلكات بصنع كريمات الترطيب والسيروم والكريمات المخصصة لأسفل العينين وفقاً لرغباتهن، وتقول لوريال إن المستخدمات سوف يتمكن قريباً من صنع درجاتهن الخاصة من أحمر الشفاه، بحسب ما ذكر موقع "allure" الفرنسي.

ويسمح الجهاز للمستخدمات بتحديد أشياء مثل الطقس وجودة الهواء وحالة البشرة لجعل النتيجة النهائية ملائمة للغاية. وفي حال كانت المستخدمة لديها قطعة علوية صفراء جديدة، تريد لوريال المساعدة في التأكد من أن المستهلكة تمزج درجات المكياج الصحيحة لتلائمها بمساعدة التطبيق المرافق.

وسوف يغير الجهاز إعداداته خلال الاستخدام الصباحي والمسائي. ويقول نائب الرئيس التنفيذي لشركة "لوريال"، نيكولا ايرونيموس إن الجهاز الجديد سوف يقدم لمستخدمات المكياج "تخصيص غير محدود تقريباً ودقة متنهاهية".

وتم الكشف عن الجهاز في معرض "CES" التجاري السنوي للتكنولوجيا في لاس فيغاس، ومن غير المتوقع أن يطرح في الأسواق حتى 2021، حيث تم الكشف عن العديد من الابتكارات التكنولوجية الحديثة الأخرى في المعرض ذاته.