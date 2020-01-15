"ثعبان بشري" في الهند يستحم كل ساعة... فيديو

يعاني طفل يبلغ من العمر 10 سنوات من حالة مرضية نادرة، حيث يغطي جسده جلد سميك يضطره الى الاستحمام كل ساعة تقريبا لمنعه من التشقق.

الشاب الهندي جاجاناث يعاني من مرض جلدي نادر، يدفعه للاستحمام وترطيب جلده مرة كل ساعة تقريبا، بسبب عدم قدرته على التخلص من الخلايا القديمة بشكل جيد.

الأمر الذي يؤدي لتشكل قشور على الجلد غير قابلة للشفاء، لتتساقط باستمرار، بحسب مانشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأضافت الصحيفة بأن هذا المرض يجعل الجلد مشدودا، لدرجة تجل الطفل يعاني من مشاكل أثناء إغماض عينيه.

ويصيب هذا المرض أقل من شخص واحد من بين كل 200 ألف شخص، وهو واحد من 20 نوعا من أمراض السماك التي تتسبب به عيوب في الجينات الوراثية.

ويعتبر من الأمراض التي لا يمكن علاجها في الوقت الحالي، ولا يمكن تهدئتها الى أن عن طريق الكريمات والأدوية.