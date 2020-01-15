محمد بن راشد يساعد فتاة تعرضت لحادث... فيديو

حرص الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس الوزراء الإماراتي وحاكم دبي، على مساعدة المتسابقة الإماراتية عنان العامري، التي تعرضت لحادث أسفر عن إصابة بسيطة خلال مشاركتها في منافسات بطولة السلم للدراجات الهوائية.

وقام ابن راشد بالتوجه للمتسابقة عنان العامري فور سقوطها ليساعدها على النهوض ويشرف على خضوعها للإسعافات اللازمة، قبل أن تكمل السباق حتى النهاية.

بروح الأب والإنسان .. #محمد_بن_راشد يسارع إلى مساعدة المتسابقة المواطنة عنان العامري من فريق الوثبة بعد سقوطها عن دراجتها أثناء مشاركتها في منافسات بطولة السلم للدراجات الهوائية#صحيفة_الخليج pic.twitter.com/SOZsBx38VA — صحيفة الخليج (@alkhaleej) January 15, 2020

وشهد محمد بن راشد السباق الذي أقيم في منطقة السلم بمحمية المرموم الطبيعية لمسافة 50 كيلومترا.