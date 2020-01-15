قضت 18 ساعة تحت الثلج... نجاة فتاة باكستانية من الموت

نجت صبية باكستانية عمرها 12 عاما من الموت، اليوم الأربعاء، بعد أن دفنتها الثلوج لمدة 18 ساعة إثر اجتياح انهيار جليدي منزل أسرتها في الجزء الخاضع لسيطرة باكستان من كشمير.

ووفقا لوكالة "رويترز" فإن سامينا بيبي كانت محاصرة في غرفة تحت غطاء من الثلوج قبل سماع صراخها وتقديم المساعدة لها.

وقالت سامينا، وهي راقدة في سرير بمستشفى في مظفر أباد تتلقى فيه العلاج مع عشرات المصابين الآخرين بعد نقلهم جوا من منطقة الانهيار الجليدي : "كنت أظن أنني سأموت هناك"، مضيفة أنها لم تكن تستطيع النوم وهي تنتظر إنقاذها. وأًصيبت ساقها بكسور فيما كان الدم يقطر من فمها.

أما بالنسبة لوالدتها فأقل ما يمكن وصف ما حصل بأنه معجزة، وأشارت أنه بعد سحبها من الثلوج في وقت سابق، كانت وشقيقها، إرشد أحمد، قد فقدا الأمل في العثور على سامينا حية.

وقال مسؤولون باكستانيون إن إجمالي القتلى جراء الانهيارات الجليدية، التي وقعت يوم الاثنين في وادي نيلوم الواقع بمنطقة الهيمالايا المتنازع عليها بين باكستان والهند، زاد إلى 74 قتيلا. ويواصل رجال الإنقاذ انتشال الجثث.