عملية صيد وحشية... فيديو يثير الغضب في السعودية والسلطات تتحرك

وأشار تطواني إلى سعي الهيئة لتحديد ما إذا كان الفعل قد تم داخل أو خارج المملكة، ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأوضح تطواني أن العقوبات في مخالفات الصيد متنوعة، ومن بينها الغرامة المالية ومصادرة السلاح والتشهير.
فيديو | مقطع متداول لشخص يصطاد عددا من الغزلان بطريقة تثير الغضب.. و"الحياة الفطرية" لـ #الإخبارية: نتوعد بإيقاع أقصى العقوبات في حال صحة المقطع pic.twitter.com/iXRVfMsHU0— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 14, 2020
وتسبب مقطع فيديو يظهر قيام شخص باصطياد مجموعة من الظباء باستخدام سلاح رشاش، في موجة من الغضب لاعتباره اعتداء على البيئة والثروة البرية.
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