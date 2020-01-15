عملية صيد وحشية... فيديو يثير الغضب في السعودية والسلطات تتحرك

أكد نائب رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية، هاني تطواني، أن الهيئة أحالت مقطع فيديو متداول لعملية صيد بسلاح رشاش لمجموعة من الظباء، إلى الأمن العام بهدف تحديد موقع تصويره والمشاركين فيه.

وأشار تطواني إلى سعي الهيئة لتحديد ما إذا كان الفعل قد تم داخل أو خارج المملكة، ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوضح تطواني أن العقوبات في مخالفات الصيد متنوعة، ومن بينها الغرامة المالية ومصادرة السلاح والتشهير.

فيديو | مقطع متداول لشخص يصطاد عددا من الغزلان بطريقة تثير الغضب.. و"الحياة الفطرية" لـ #الإخبارية: نتوعد بإيقاع أقصى العقوبات في حال صحة المقطع pic.twitter.com/iXRVfMsHU0 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 14, 2020

وتسبب مقطع فيديو يظهر قيام شخص باصطياد مجموعة من الظباء باستخدام سلاح رشاش، في موجة من الغضب لاعتباره اعتداء على البيئة والثروة البرية.