شاهد لحظة تفجير ناطحتي سحاب

قامت السلطات الهندية في ولاية كيرالا بهدم ناطحتي سحاب على ضفاف بحيرة الولاية، لانتهاكهما القواعد البيئية.

وتم هدم المبنيين الشاهقين باستعمال المتفجرات، ومن المتوقع تدمير 343 شقة تضم نحو 2000 شخص حتى نهاية الأسبوع، في عملية وصفت بإحدى أكبر عمليات هدم المجمعات السكنية في الهند.

وقالت هيئة إدارة المناطق الساحلية في ولاية كيرالا، إن تصاريح بناء هذه المباني الشاهقة منحت من المسؤولين المحليين دون موافقتها.

يذكر أن حكومة الولاية قامت بدفع تعويض مؤقت يبلغ نحو 35 ألف دولار للمتضررين، بحسب ما نشرته وسائل إعلام محلية.