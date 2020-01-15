إحباط عملية تهريب عدد من الفهود إلى السعودية... فيديو

تمكنت السلطات الرسمية في السعودية، اليوم الأربعاء، من ضبط متسلل بحوزته مجموعة فهود في منطقة جازان، كان ينوي تهريبها داخل أراضي المملكة، إلا أنه لم ينجح بذلك.

وقالت الهيئة السعودية للحياة الفطرية على حسابها الرسمي بـ"تويتر"، إنها تلقت "بلاغا بوجود عدد من الفهود لدى أحد مراكز الشرطة".

وأوضحت أنه "جرى ضبط الفهود بحوزة أحد المتسللين عند محاولة تهريبها إلى السعودية".

وأشارت الهيئة إلى أن ذلك "يعد مخالفة للأمر القاضي بمنع استيراد المفترسات، وكذلك مخالفة لنظام الاتجار بالكائنات المهددة بالإنقراض ومنتجاتها؛ حيث باشرت الهيئة البلاغ وتم تسلم الضبطية تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية، بالتعاون مع شرطة منطقة جازان".

وأكدت أن "استيراد الأفراد والمؤسسات للحيوانات المفترسة واقتناءها يعد مخالفًا للأنظمة والتعليمات ويعاقب عليها النظام".

وكذلك مخالفة لنظام الاتجار بالكائنات المهددةبالانقراض ومنتجاتها حيث باشرت الهيئةالبلاغ واستلام الضبطية،كما ستستكمل الهيئةالإجراءات النظاميةحيال ذلك، كما تود الهيئة التنويه بأن استيراد الأفراد والمؤسسات الحيوانات المفترسةاواقتناءها يعد مخالفاً للأنظمةوالتعليمات ويعاقب عليها النظام — الهيئة السعودية للحياة الفطرية (@saudiwildlife) January 15, 2020

وبحسب صحيفة "المدينة" السعودية، تم إحباط التهريب بعد مطاردة لمهربين مجهولين حاولوا تهريبها إلى مناطق وعرة قادمين بها من مرتفعات تابعة للجمهورية اليمنية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولهم إنه تم رصد تحركات على الأقدام لمهربين يحملون على ظهورهم عدة أكياس، وتمت مطاردتهم والقبض عليهم، واتضح أن الأكياس التي على ظهورهم بها حركة، وبعد التحقق منها اتضح أنها تحوي نمور الشيتا.

وأوضح المصدر أن الحيوانات التي يتم ضبطها مع المهربين والصيادين بطريقة غير رسمية يتم وضعها في محميات خاصة، مبينا أنه تم التحفظ على أعداد من الحيوانات من ضمنها نمر الشيتا.

وكشف أن هذه الحيوانات مواقعها الأساسية في أفريقيا وتأتي عن طريق التهريب إلى اليمن.

يشار إلى أن الشيتا من أفضل الحيوانات المفترسة التي يتم ترويضها وتصبح أليفة بعد تدريبها بطريقة خاصة وعمل برامج ترويض محددة لتصبح أليفة ومتعايشة مع البشر، على الرغم من شراستها في حياتها الطبيعية بالغابات.